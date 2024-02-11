نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يشيد بقرار وزارة التعليم بشأن توفير مواد تعليمية إلكترونية مجانًا لجميع الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بمجهودات وزارة التربية والتعليم، لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور من خلال توفير مواد تعليمية وتدريبية إلكترونية مجانًا لجميع الطلاب قام بإعدادها مستشاري المواد على موقع وزارة التربية والتعليم.

وقالت" الحزاوي"، إنه مع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، أصبح الأمر عبء كبير على أولياء الأمور في ظل الأزمة الاقتصادية، خاصة وأن أولياء الأمور لديهم أكثر من طالب، وتوفير بديل للكتب الخارجية وبشكل مجاني أمر يستحق الإشادة والثناء.

واختتمت الحزاوي: نتمنى أن تقوم الوزارة بتطوير الكتب المدرسية حتى تكون منافس قوي للكتب الخارجية، ويعتبر هذا هو الحل للقضاء على «مافيا الكتب الخارجية» التي أصبحت لمن استطاع إليه سبيلا بعد ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه.

وأفادت الوزارة بأنه لاستعراض وتحميل المواد التعليمية والتدريبية التي تم إطلاقها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، الدخول على الرابط أدناه، ثم اختيار المرحلة التعليمية والسنة الدراسية ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني، واختيار نوع المحتوى (ملخصات ومفاهيم وأسئلة) والتي يمكن الاختيار بين استعراضها على الموقع أو تحميلها مجانا.

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?fbclid=IwAR2EZn5gn2Kz27RU6r38vu-4dxlzRV7X7OblSCg8FrT-kqIDJB72DqjEjV0