رئيس شعبة الأدوية: الدواء المصري بنفس كفاءة وفاعلية الأجنبي وبنصف تكلفته

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 10:37 مساءً - كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، حقيقة وجود نقص بالأدوية في السوق المصري، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية تستحوذ على أكثر 45‎% من حجم الأدوية بالسوق المصري.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أن نشاط الشركات الأجنبية قوي ومسيطر على السوق المصري، وهي الأكثر مبيعا والأعلى سعرا، رغم وجود بدائل مصرية نفس الكفاءة والفاعلية ونصف التكلفة.

وشدد على أهمية الوعي الإعلامي بالدواء المصري، لتحفيز وتشجيع المواطنين على استخدام الدواء المحلي المعروف بقوته وفاعليته.