نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع استعلام عن المخالفات المرورية 2024 برقم اللوحة مجانًا عبر موقع النيابة العامة traffic.moi.gov.eg في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى السائقون ومالكو السيارات للحصول على أسرع استعلام عن المخالفات المرورية في عام 2024، وذلك بعد توفير وزارة النقل إمكانية الاستعلام السريع والرقمي عن المخالفات عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني، مما يتيح لهم التحقق من المخالفات بسرعة ودون دفع أي رسوم. هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على المواطنين، مما يوفر لهم الوقت والجهد.

للقيام بالاستعلام عن المخالفات المرورية 2024، يمكن لمالك السيارة اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة.

2. اضغط على أيقونة الاستعلامات.

3. اختر الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخصة المرور.

4. قم بإدخال بيانات السيارة المطلوبة.

5. أدخل رقم لوحة السيارة وقم بكتابة الأرقام والحروف الموجودة عليها.

6. اضغط على زر "استفسار عن قيم مخالفات السيارة"، وسيتم عرض قيمة المخالفة.

7. يمكن للسائق أيضًا دفع قيمة المخالفة بشكل إلكتروني باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة به.

يُشير إلى أن مالك السيارة يمكنه الاستعلام عن المخالفات المرورية مجانًا عبر منصة مصر الرقمية برقم الهوية الوطنيّة أو من موقع النيابة العامة بطريقة سهلة وفعّالة.