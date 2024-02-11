نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان جدول تخفيف الاحمال الكهرباء 2024 ومواعيد قطع الكهرباء وفقا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى العديد من المواطنين للتعرف على جدول تخفيف أحمال الكهرباء لعام 2024 خلال شهر رمضان الكريم، حيث تتم عمليات قطع الكهرباء يوميًا في مواعيدها المحددة بواسطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جميع محافظات مصر.

يتم تحديد مواعيد قطع الكهرباء لكل منطقة بشكل محدد، ويهدف ذلك إلى توفير الطاقة الكهربائية بشكل فعال وتقليل الإهدار.

تُعتبر شركات توزيع الكهرباء اليوم في جميع محافظات مصر من استثناء المنازل المحملة على خطوط المدارس من جداول تخفيف الأحمال، تزامنًا مع عودة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024. حاليًا، يتم قطع الكهرباء لساعتين في كل منطقة، بهدف تحقيق توفير مستدام للطاقة الكهربائية وتقليل الإهدار.

يمكن تقديم الشكاوى في حال وجود مشاكل في الكهرباء عبر العديد من الوسائل، بما في ذلك زيارة مقر الجهاز في شارع المهندس ماهر أباظة خلف نادي السكة بمدينة نصر أو عبر الموقع الإلكتروني للجهاز. كما يمكن إرسال الشكاوى عبر البريد أو الفاكس أو الاتصال برقم الهاتف المحدد.

مع اقتراب شهر رمضان، يزيد البحث عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء، ورغم عدم صدور أي قرار رسمي من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول التفاصيل، فإن تلك الجهود تأتي في إطار السعي لتوفير الطاقة خلال هذا الشهر المبارك.