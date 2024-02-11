نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستعلم عن فاتورتك” الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم القومي لشهر فبراير 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الوقت الحالي، يشهد ارتفاعًا في معدلات البحث على محرك البحث الشهير "جوجل" لمعرفة فاتورة الهاتف الأرضي بالاسم والرقم. تمكّنت الشركة المصرية للاتصالات من تفعيل نظام الدفع المسبق والدفع الشهري الجديد لفواتير الهاتف الأرضي التي يتم دفعها شهريًا، حيث تقدم الشركة فترة سماح تمتد حتى اليوم 14 من كل شهر.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم يتطلب زيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات واتباع الخطوات المحددة. تم الإعلان عن فاتورة شهر يناير 2024 مع فترة سداد تمتد من 15 يناير إلى 15 فبراير، حيث يُفرض بعد ذلك غرامة مالية أو تحويل الهاتف الأرضي إلى استقبال.

للحصول على فاتورة التليفون الأرضي، يُمكن الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 19777. يمكن دفع الفاتورة من خلال تطبيق My WE، الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، WE Pay، فروع WE، فوري، مصاري، سداد، بي، ممكن، خدماتي.

وقررت الشركة المصرية للاتصالات تطبيق غرامة بنسبة 1.5% عند عدم سداد الفاتورة خلال فترة السماح، بحد أدنى 10 جنيهات، بالإضافة إلى قطع الخدمة في حال التأخير لفترة تزيد عن شهرين أو ثلاثة أشهر من الموعد المحدد.