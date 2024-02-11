نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر ‎pod.mohp.gov.eg ومتى موعد حجز الكشف الطبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بالكشف تفاصيل كارت الخدمات المتكاملة، حيث يمكن للراغبين الاستعلام عنها إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي. نقدم فيما يلي رابط الاستعلام لاستخراج بطاقة الخدمات للتمتع بفوائد البطاقة.

بالنسبة لخطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، قامت وزارة التضامن بتوضيح كافة التفاصيل. يمكنك الاطلاع على الخطوات التالية للقيام بالاستعلام الإلكتروني:

1. قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

2. انقر على زر رابط خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

3. اختر استعلام طلبات.

4. قم بإدخال الرقم القومي المؤلف من 14 رقمًا.

5. اضغط على خانة البحث.

6. ستظهر لك نتيجة الاستعلام.

للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، يجب استيفاء بعض الشروط. يُرجى اتباع هذه الشروط:

- أن يكون لديه متلازمة داون.

- فقدان بصره تمامًا.

- إصابته بالشلل الرباعي العلوي أو السفلي.

- فقدان كامل للسمع.

- العاني من بتر عدة أطراف.

بالنسبة لحجز موعد كشف طبي، يمكن للمواطنين تسجيل طلب للحصول على بطاقة إثبات وخدمات متكاملة بعد إجراء الكشف الطبي. يتم حجز الكشف الطبي عبر موقع المجالس الطبية باستخدام البيانات الشخصية.