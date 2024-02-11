نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك وظائف وزاره الأوقاف المصرية لشهر فبراير 2024 علي بوابة الوظائف الحكومية والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم وظائف وزارة الأوقاف المصرية لشهر فبراير 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية، وتشهد هذه الفرص تغييرات هامة حيث تم رفع حد العمر للمتقدمين إلى 40 عامًا لأول مرة في تاريخ المسابقات الخاصة بالوزارة. يتوفر أكثر من 2000 وظيفة، تتوزع بين 1000 وظيفة للأئمة والخطباء، و1000 وظيفة للعمال.

مع بداية شهر فبراير 2024، قامت وزارة الأوقاف بفتح باب التقديم عبر البوابة الإلكترونية للوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/. وتشمل الوظائف تخصصات متنوعة ككلية الشريعة، وكلية أصول الدين، واللغة العربية، والقرآن الكريم، وكلية الدعوة الإسلامية، وغيرها.

للتقديم، تقوم الوزارة بتحديد المؤهلات العلمية المطلوبة، ويمكن للمتقدمين حتى سن الأربعين التقديم بعد إكمال الأوراق المطلوبة، وهي:

- صورة شخصية حديثة.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- شهادة التأهيل لذوي الهمم، إن كانوا معنيين.

- صورة من صحيفة الحالة الجنائية.

خطوات التقديم تشمل الدخول على بوابة الوظائف الحكومية، اختيار الوظيفة المرغوبة، تعبئة الاستمارة الإلكترونية، وتحميل المستندات المطلوبة. بعد ذلك، يتم تقديم الطلب عبر الضغط على كلمة "التسجيل".