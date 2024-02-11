"قدم حالًا واستلم وظيفتك".. فرص عمل مميزة للخريجين الجدد في بنك مصر بالقاهرة والجيزة

أحمد جودة - القاهرة - "قدم حالاً واستلم وظيفتك".. فرص عمل مميزة للخريجين الجدد في بنك مصر بالقاهرة والجيزة

يعلن بنك مصر عن فرصة عمل مثيرة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 28 عامًا، حيث يبحث البنك عن خريجين لسنوات 2021، 2022، و2023 لشغل وظيفة ممثل خدمة العملاء في محافظتي القاهرة والجيزة ومن خلال حسابه الرسمي على موقع LinkedIn، قدم البنك تفاصيل عن الشروط والمؤهلات المطلوبة لهذه الوظيفة، والتي سنلخصها فيما يلي.

أحدث وظائف بنك مصر 2024



وظائف خدمة العملاء تتضمن مسؤوليات خدمة العملاء إتمام معاملات الحساب وتقديم الدعم الشامل للعملاء، حيث تشمل هذه المهام:



تنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات المصرفية مثل قبول المدفوعات لمختلف أنواع الحسابات وصرف الشيكات والتحقق من أرصدة الحسابات وتحويل الأموال.

التأكد من توازن درج النقود مع ورقة التسوية وإعادة أي فائض أو نقص.

تهيئة الخدمات لضمان رضا العملاء وحل أية مشكلات قد تطرأ.

تحديد فرص تطوير العلاقات مع العملاء من خلال عملية بيع متناسقة.

العمل على تحقيق الأهداف المستهدفة للفرع بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.

توجيه العملاء للاستفادة من مختلف الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوعيتهم بالفوائد والإجراءات الضرورية للاستخدام الأمثل.



المؤهلات والخبرات المطلوبة



لفرصة العمل في خدمة العملاء لسكان القاهرة والجيزة، يشترط المتقدمون ما يلي:

خبرة تتراوح بين 0 و3 سنوات في مجال ذات صلة.

الحصول على درجة البكالوريوس من أي جامعة معترف بها.

يجب أن تكون الدرجة الجامعية جيدة أو أعلى.

يجب أن يكونوا خريجين جدد لعام (2021/2022/2023).

العمر يجب ألا يتجاوز 28 سنة.

يشترط عدم وجود أقارب يعملون في بنك مصر.

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