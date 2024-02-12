نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر سكك حديد مصر مواعيد القطارات اليوم الأحد 11 فبراير 2024 لكل المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ البحث اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، عن قائمة أسعار تذاكر سكك حديد مصر ومواعيد القطارات، حيث قامت هيئة سكك حديد مصر بتوفير هذه المعلومات بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي، مما يتيح للمواطنين التعرف على جداول الرحلات وأسعار التذاكر بسهولة ودون الحاجة للتنقل.

تم الإعلان عن أسعار تذاكر سكك حديد مصر ليوم الأحد 11 فبراير 2024، وتبينت الأسعار كما يلي:

- أسعار تذاكر القاهرة - بني سويف: 30 جنيهًا.

- أسعار تذاكر القاهرة - المنيا: 45 جنيهًا.

- أسعار تذاكر القاهرة - أسيوط: 60 جنيهًا.

- أسعار تذاكر القاهرة - سوهاج: 65 جنيهًا.

- أسعار تذاكر القاهرة - قنا: 75 جنيهًا.

- أسعار تذاكر القاهرة - الأقصر: 80 جنيهًا.

- أسعار تذاكر القاهرة - أسوان: 100 جنيه.

كما تم توضيح مواعيد القطارات لليوم الأحد على خط القاهرة - الإسكندرية والقاهرة - أسوان والإسكندرية - القاهرة، لتسهيل عملية التنقل بين المدن.

مواعيد القطارات اليوم الأحد خط (القاهرة – الإسكندرية)

قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا

قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا

قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسى ) موعد قيامه الساعة 13.2 ظهرا.

قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسى) موعد قيامه الساعة 16.30 ظهرا.

قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الاسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00

قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 07:10 مساء.

قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية ليقوم الساعة 07:15 مساء.

قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:15 مساء

القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية – القاهرة)

قيام قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10

قطار 3024 ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة) الساعة 10:00.

قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا

قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 مساء.

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسى ) موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرا.

قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

مواعيد القطارات اليوم الأحد خط (القاهرة / أسوان)

قطار رقم 974 (القاهرة / الأقصر): الساعة 5:30 صباحًا.

قطار رقم 1006 (القاهرة / سوهاج): الساعة 6:00 صباحًا.

قطار رقم 80 (القاهرة / أسوان): الساعة 8:30 صباحًا.

قطار رقم 1004 (القاهرة / أسوان): الساعة 9:30 صباحًا.

قطار رقم 160 (القاهرة / الأقصر): الساعة 12:15 ظهرًا.

قطار رقم 972 (القاهرة / أسيوط): الساعة 02:20 ظهرًا.

قطار رقم 188 (القاهرة / أسوان): الساعة 06:00 مساءً.

قطار رقم 1014 (القاهرة / أسوان): الساعة 06:50 مساءً.

قطار رقم 1012 (القاهرة / أسوان): الساعة 08:20 مساءً.

قطار رقم 3008 ثالثة مكيفة (الإسكندرية / أسوان): الساعة 5:45 صباحًا.

قطار رقم 158 (الإسكندرية / الأقصر): الساعة 07:15 صباحًا.

قطار رقم 88 (الإسكندرية / أسوان): الساعة 05.00 مساءً.

قطار رقم 1008 (الإسكندرية / أسوان): الساعة 07:35 مساءً.

قطار رقم 164 (الإسكندرية / أسوان): الساعة 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 1009 (الإسكندرية / أسوان): الساعة 08:25 صباحًا.

مواعيد القطارات الروسية على خط (أسوان / القاهرة)