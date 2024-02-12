أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب رمضان.. تعرف على نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024

منذ أن تم صرف تموين شهر فبراير للمستحقين حاملي البطاقة التموينية ويتساءل العديد منهم عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس عام 2024 حيث يأمل العديد من الناس في زيادة نصيب الفرد ليتمكن المواطنين من صرف المزيد من السلع التموينية المدعمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ذلك الأمر تابعوا معي.

نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024



من المقرر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بإتاحة الكثير من السلع الغذائية لجميع حاملي البطاقات التموينية حيث يتم صرف هذه السلع بقيمة مخفضة جدا عن السلع الخارجية لجميع المواطنين المقيدين على بطاقة التموين حيث قامت الوزارة بتحديد بعض الحصص التي من المقرر صرفها على البطاقة والتي تأتي بمعدل 2 كيلو سكر للفرد الواحد و8 كيلو سكر كحد اقصى للاربع افرادا مقيدين على البطاقة التموينية ويأتي نصيب الفرد من الزيت كحد أقصى للبطاقة أربع زجاجات 800 مللي حيث أن وزارة التموين والتجارة الداخلية التي يرأسها الدكتور علي مصيلحي قامت باتخاذ بعض الخطوات لتأمين وكان من أهمها هو مخزون استراتيجي لجميع المنتجات المقيدة على البطاقة التموينية بهدف تجنب أزمات السلع التي من الممكن أن تتعرض لها البلاد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وبسبب فترة كورونا على الرغم من أن العديد من الدول تعرضت لنقص في السلع الغذائية في هذه الفترة إلا أن مصر نجحت في توفير الاحتياطات الاستراتيجية في جميع السلع التي يحتاج اليها المواطن.