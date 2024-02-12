نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 مرشحين في ثاني أيام الترشح لانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين أنها تلقت اليوم خلال اليوم التاني لفتح باب الترشح على منصب الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وستة أعضاء، 4 طلبات للترشح وهي طلبات الزملاء هشام أبو حديد (المصري اليوم) ومحمد تركي (الإذاعة والتليفزيون) ومحمود عبد السميع(الاهرام) واحمد الجيوشي (السوق العربية) مرشحين لعضوية المكتب التنفيذي للرابطة.

يذكر أنه في اليوم الأول ترشح على منصب رئيس الرابطة حسن خلف الله ( الاهرام) وعلى منصب أمين الصندوق إيهاب شعبان (الجمهورية) وعلى منصب عضوية المكتب التنفيذي عبير عبد الواحد (صوت الأمة).

وتتلقى اللجنة المشرفة طلبات الترشح بإدارة شئون المجلس بالدور الثانى فى النقابة، لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، تنتهى يوم الأربعاء (14 فبراير) الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين فى الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه.

اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الناقد الرياضي شوقي حامد وتضمن في عضويتها الناقد الرياضي الدكتور طارق الأدور والناقد الرياضي خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتي وعضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل.