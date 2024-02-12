منتخب كوت ديفوار يتوج بطلاً لكأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 12:32 صباحاً - في سيناريو تاريخي ودرامي، وغير متوقع، توج منتخب كوت ديفوار بلقب بطولة كأس أمم افريقيا للمرة الثالثة فى التاريخ، بعدما حقق الفوز على نظيره نيجيريا، بنتيجة 2-1، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 34 من البطولة الأفريقية التى أقيمت على ملعب "الحسن واتارا" بالعاصمة أبيدجان.

نيجيريا ضد كوت ديفوار

أحرز وليام تروست إيكونج، الهدف الأول لمنتخب نيجيريا، بالدقيقة 38 من زمن اللقاء.

وسجل فرانك كيسى، هدف التعادل لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 62 من اللقاء، ثم أضاف سيباستيان هالير الهدف الثانى للأفيال في الدقيقة 81.

وجاء تشكيل نيجيريا كالتالى:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: تشوكويزى – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

فيما يأتي تشكيل منتخب كوت ديفوار كالتالى:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: سيرج أوربيه – أوديلون كوسونو – إيفان نديكا – جيسلان كونان.

خط الوسط: جان سيري – فرانك كيسي – سيكو فوفانا.

خط الهجوم: سيباستيان هالر – ماكس جراديل – سيمون أدينجرا.

نيجيريا ضد كوت ديفوار

وكان المنتخب الإيفواري قد تأهل للمباراة النهائية لأمم أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية فى نصف النهائي بهدف نظيف، كما وصل المنتخب النيجيري للمباراة النهائية للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره جنوب أفريقيا بركلات الترجيح 4 – 2، بعد التعادل الإيجابي 1 – 1، خلال الوقتين الأصلي والإضافي.

وتخطى منتخب كوت ديفوار دور المجموعات بأمم أفريقيا 2023، بسيناريو درامى ومجنون، حيث انتظرت الأفيال التى كانت تملك 3 نقاط فقط، حتى فوز المغرب على زامبيا في المجموعة السادسة، من أجل حسم مكان لها في الدور ثمن النهائي، كأحد أفضل 4 منتخبات المركز الثالث.

وحصد منتخب الأفيال، اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن توج بها خلال نسختي 1992 و2015.

وأصبح كوت ديفوار، أول منتخب مستضيف للبطولة، ينجح في الوصول إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، منذ منتخبنا الوطني المصري، خلال نسخة 2006، والتي توج بها منتخب الفراعنة على حساب منتخب الأفيال، بركلات الترجيح.

ودخل إيميرس فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، تاريخ كأس أمم أفريقيا، بعدما أصبح أول مدرب يصل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد أن قاد فريقه خلال المسابقة كمدرب بديل.

وكان المنتخبين قد تواجها خلال مرحلة المجموعات، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولي، ونجح منتخب نيجيريا في تحقيق الفوز، بهدف نظيف، سجله المدافع وليام تروست إيكونج، من ركلة جزاء.

وأدار المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والزامبية ديانا شيكوتيشا، والمغربية بشرى كاربوبي، بجانب المصري محمود عاشور حكما للفار، ويساعده ماريا ريفيت من موريشيوس.