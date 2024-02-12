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أحمد جودة - القاهرة - أخبار زي السكر ..معارض أهلا رمضان تفتح أبوابها بأسعار مفاجئة.. هِتمِلّي بيتك قبل رمضان

معارض أهلا رمضان، مع اقتراب قدوم شهر رمضان أعلنت الحكومة المصرية عن إنطلاق معارض أهلًا رمضان في جميع أنحاء الجمهورية وذلك لمساعدة المواطنين على شراء السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة طوال الشهر الكريم، وفي هذا المقال سنستعرض لكم أماكن المعارض وأهم السلع الموجودة في تلك المعارض وأسعارها.



معارض أهلا رمضان



في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار السلع يتساءل الكثيرون عن موعد فتح معارض اهلا رمضان، وأجاب وزير التموين قائلًا أنه من المقرر فتحها منتصف هذا الشهر على أن تستمر في تقديم خدماتها حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وكل محافظة سوف يكون فيها ثلاث معارض على الأقل بالإضافة إلى سيارات متنقلة وأركان خاصة بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية، لذا وجه المسئولون بضرورة التعاقد على المنتجات التي يحتاجها المواطنون مثل الزيت والسكر لتتوافر بكميات إضافية وغيرهما من السلع الأساسية.





ما هي الأماكن التي سيتواجد بها معارض أهلا رمضان



معارض أهلا رمضان ستتواجد في جميع المحافظات المصرية وفي أكثر من مكان بنفس المحافظة لتيسير الوصول اليها على كافة المواطنين، وبالنسبة للعاصمة فقد تقرر وجود منافذ للمعارض بالأماكن التالية:

مصر القديمة 3 منافذ بمناطق المنيل وأثر النبي وميدان الباشا.

حي البساتين بجوار شركة الكهرباء

المعصرة والتبين 4 منافذ بالمنطقة.

مدينة نصر شارع حسن المأمون

حي الموسكي بالمنطقة الغربية

المعادي بميدان العرب وميدان الحرية وزهراء المعادي

المقطم بشارع 9.



ما هي أسعار السلع في معارض أهلا رمضان:



في معارض أهلا رمضان ستتوافر العديد من السلع والمنتجات الهامة لكل بيت وأهمها اللحوم والدواجن والزيوت والأرز والمكرونة والبيض والجبن والياميش وغيرهم، أما عن الأسعار فستكون على النحو التالي:

كيلو السكر: 27 جنيه.

وكيلو الأرز: من 20 إلى 25 جنيه.

كيلو الجبن: النباتي 56 جنيه.

كيس المكرونة 1 كيلو ك 20 جنيه.