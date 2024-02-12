نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء مواعيد بدء العمل به في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة البرلمانية عن موافقتها على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يلزم المستفيدين بتقديم الطلب خلال 6 أشهر، مع دفع رسوم الفحص وجدية التصالح بحد أقصى 5000 جنيه، إضافةً إلى قيمة تصل إلى 25% لتقنين الوضع.

يُسمح بتمديد الفترة لثلاث سنوات إضافية، وتُصدر الشهادة بناءً على الدعاوى والمستندات المقدمة خلال 6 أشهر.

يشمل قانون التصالح ممنوعات، كالخلل في سلامة الإنشاءات والبناء على أراضٍ محمية. يُرفض التصالح في حال تغيير استعمال الأماكن أو عدم الالتزام بالسداد في الفترة المحددة. إثبات عدم صحة البيانات يؤدي إلى حرمان الملك من التصالح وتطبيق عقوبات قانونية.