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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| بنك مصر يرفع سعر الفائدة على القروض الشخصية .. تعرف على عائد جميع الشرائح، قرر بنك مصر زيادة معدل الفائدة بنسبة 2% على جميع القروض الشخصية المقدمة للأفراد خلال شهر فبراير الجاري، استجابةً لقرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة في أول اجتماع لعام 2024.

وقد تولت اللجنة السياسية المعنية في البنك المركزي رفع معدل الفائدة بنسبة 2%. وبموجب هذا القرار، يصل معدل العائد إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقتراض، سنقوم في هذا المقال بتوضيح كافة التفاصيل وضمان الدقة في الشرح.

قروض بنك مصر

يتم تقديم القرض الشخصي، وذلك من قبل بنك مصر، وذلك تحت برامج متنوعة مختلفة، حيث أن تتناسب مع مجموعة كبيرة من الشرائح المختلفة من الموظفين في القطاع الخاص والعام وأيضًا أصحاب المهن الحرة والأطباء، حيث يتمثل كل برنامج مختلفا عن الآخر على المستوى الخاص بسعر الفائدة وأيضًا سنوات السداد، والحجم الخاص بالاقتراض.

قد تم اتخاذ القرار الخاص بشأن رفع سعر الفائدة على القروض الشخصية من قبل بنك مصر، وذلك بعد أن تم رفع سعر الفائدة على جميع الحسابات الجارية وأيضًا الشهادات والقروض في البنك المصري، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين التكلفة الخاصة للفائدة على الأقراض والودائع.

يظل بنك مصر لم يحسم سعر الفائدة على الحسابات الخاصة بالتوفير والودائع للعائد الثابت أو تقديم شهادات إدخار الجنيه، وذلك بالنسبة للعائد الثابت بسعر الفائدة، حيث كونه يكون مرتفع وفقًا حتى تلك اللحظات.

القرض الشخصي

يعتبر القرض الشخصي كونه من أهم البرامج التمويلية التي ينتشر بشكل كبير ومرتفع بين العملاء ويكون ذلك لسهولة الحصول على القرض، وذلك دون أن يتم اشتراط تأثير معينة ويتم الحصول على القرض بشكل نقدي مثل قرض السلع المعمرة، وأيضًا السيارات وبذلك تكون أسعار فائدة أقل.

أسعار الفائدة الخاصة بالقرض الشخصي بعد زيادتها في بنك مصر