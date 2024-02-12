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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| الإسكان تُعلن عن شقق كاملة التشطيب بمساحات مختلفة مناسبة.. لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود،أعلنت وزارة الإسكان عن تنفيذ مشروع سكني مخصص لجميع المصريين في مدينة 6 أكتوبر، حيث تشمل الخطة بناء أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط، يتضمن هذا المشروع إنشاء نحو 134 عمارة سكنية، بإجمالي يصل إلى 3216 وحدة سكنية، على مساحة تبلغ 92 فدانًا.

مساحات شقق سكن لكل المصريين

تتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 100 و110 و120 مترًا مربعًا، وتقع المشروع في الفاصل السكني الصناعي عند تقاطع محور جمال عبد الناصر مع الطريق الدائري الأوسط، يتم تنفيذ 85 عمارة سكنية في محور الإسكان فوق المتوسط، تحتوي على 2040 وحدة سكنية جاهزة بمساحة 150 مترًا مربعًا في المتوسط.

المشروع يقع في تقاطع محور البوليفارد والطريق الدائري الأوسطي، ويشمل مساحة تبلغ 69 فدانًا.

قطع أرض الإسكان

عرضت وزارة الإسكان في مدينة قنا الجديدة أراضي متنوعة للبيع بأسعار تنافسية، وتشمل ما يلي:

أرض طبية بمساحة 3241 متر مربع بسعر 4.500 جنيه.

أرض تعليمية بمساحة 6858 متر مربع بسعر 3560 جنيه.

أرض تجارية إدارية بمساحة 6273 متر مربع بسعر 3.900 جنيه.

أرض خدمية استثمارية بمساحة 20160 متر مربع بسعر 3.300 جنيه.

مشروع الإسكان الاجتماعي

يسير تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصورة طبيعية؛ حيث يتم تنفيذ الوحدات السكنية البالغ عددها 2208 وحدة، بجودة عالية وفقًا للجداول الزمنية المحددة؛ ويشرف رضوان محمد عبد الرشيد الرئيس التنفيذي لجهاز مدينة بدر، شخصيًا على تقدم الأعمال.

وصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 88%، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالي. يوجه عبد الرشيد بضرورة تسريع الأعمال والالتزام بالمعايير والجودة المطلوبة، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية؛ بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ مشروع نادي رياضي بتكلفة تقدر بنحو 160 مليون جنيه، ويشمل مرافق متعددة مثل مسابح أوليمبية، وملاعب كرة قدم، وملاعب تنس، ومسرح مكشوف، ومركز تجاري، ومساحات خضراء؛ النسبة المنجزة لهذا المشروع تبلغ نحو 90%، ومن المتوقع الانتهاء منه في القريب العاجل.

ختامًا، وجه المهندس رضوان عبد الرشيد بسرعة الانتهاء من أعمال مشروع النادي الرياضي بالمدينة، مؤكدًا ضرورة الجودة والكفاءة؛ أجرى جولة تفقدية للتأكد من التقدم، حيث يقترب الانتهاء من التشطيبات واختبارات السباحة، وكشف أن التكلفة تبلغ 160 مليون جنيه، والتنفيذ وصل إلى 90%.