سويلم يستعرض إنجازات الموارد المائية والرى خلال الأعوام العشرة الماضية أمام الدارسين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 09:35 صباحاً - ** تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. تنفيذ عدد ٢٣٥٣ مشروع بتكلفة ٢٦١ مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية

السيد اللواء أ.ح/ أشرف محمد فارس مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية يشيد بدور وزارة الموارد المائية والرى في تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية من خلال الكوادر الفنية المتميزة التي تمتلكها الوزارة

** الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم .. دور بارز للأكاديمية فى تنظيم لقاءات نقل الخبرة لصقل مهارات ومعرفة الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف المجالات

الدكتور سويلم :

- تعاون ثنائى مع دول حوض النيل ، وتنفيذ مشروعات تنموية لخدمة المواطنين بهذه الدول بتكلفة ١٠٠ مليون دولار

- مجهودات مصرية ناجحة على المستوى الدولى لدعم قضايا المياه و دمجها بملف المناخ العالمى

- تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية بإستثمارات ١.٥٠ مليار جنيه

- تطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى بتكلفة ١٢.٢٠ مليار جنيه ، وتأهيل محطات الرفع بتكلفة ٦.٤٠ مليار جنيه

- تأهيل ٧٥٠٠ كيلومتر من الترع والعمل في ٢٦٠٠ كيلومتر وطرح ١٦٠٠ كيلومتر ، ووضع دليل إرشادى لتأهيل الترع ، ودراسة سُبل إستخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التأهيل

- دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه ، والانتهاء مؤخراً من تنظيم انتخابات لإختيار أمناء وأمناء عموم الروابط بالمراكز والمحافظات ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية

- تشجيع المزارعين للتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين ، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية

- مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مثل محطات الحمام وبحر البقر والمحسمة

- تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بتكلفة ٣ مليار جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة

- المشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتأهيل ٣١٢١ كيلومتر من الترع وتدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة

- تنفيذ ١٦٢٧ عمل صناعى للحماية من السيول بتكلفة ٦.٦٨ مليار جنيه ، والعمل على تنفيذ ٩٠ عمل صناعى بتكلفة ١.٨١ مليار جنيه ، ومستهدف تنفيذ ٨٩ عمل صناعى بتكلفة ١٠.٢١ مليار جنيه

- تنفيذ أعمال حماية للشواطئ المصرية بأطوال ١٢٠ كيلومتر وبتكلفة ٣.٦٠ مليار جنيه لحماية منشآت وإستثمارات بقيمة ٧٥ مليار جنيه بالمناطق الساحلية وإكتساب ١.٨٠ مليون متر مربع من الأراضى

نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية لقاء نقل خبرة مع السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، والذى تم عقده بمقر الأكاديمية .

وألقى السيد اللواء أ.ح/ أشرف محمد فارس مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بالسيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، ومشيداً بدور وزارة الموارد المائية والرى في تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية من خلال الكوادر الفنية المتميزة التي تمتلكها الوزارة ، ومشيراً لما تحقق من إنجازات تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وفى كلمته .. توجه السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالتحية للسيد اللواء أ.ح/ أشرف محمد فارس مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية ، و لقواتنا المسلحة و دورها الوطنى في خدمة البلاد ودعم كافة المسارات التنموية بالدولة ، ومشيداً بدور الأكاديمية فى تنظيم لقاءات نقل الخبرة لصقل مهارات ومعرفة الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف المجالات .

وإستعرض الدكتور سويلم ما تحقق من إنجازات في مجال الموارد المائية والرى خلال الأعوام العشرة الماضية تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى أو الدولى ، حيث تم تنفيذ عدد ٢٣٥٣ مشروع بتكلفة ٢٦١ مليار جنيه .

وإستعرض الدكتور سويلم مجالات التعاون الثنائى بين مصر و دول حوض النيل لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ ١٠٠ مليون دولار ، مثل مشروعات إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب ، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة ، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار ، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية ، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة ، والتدريب وبناء القدرات لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة أفريقية .

وأشار سيادته لمجهودات مصر على المستوى الدولى لدعم قضايا المياه و دمجها بملف المناخ العالمى ، وهو ما حققت فيه الدولة المصرية نجاحات بارزة عبر مسار طويل من الفعاليات واللقاءات والدولية ، مثل أسابيع القاهرة للمياه التي تُعقد سنوياً تحت رعاية فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وما حققته الرئاسة المصرية خلال مؤتمر COP27 من إدراج المياه في القرار الجامع للمؤتمر وهى المرة الأولى التي يتم فيها ذكر كلمة المياه في تاريخ مؤتمرات المناخ بالإضافة لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار ، هذه المجهودات التي إستمرت خلال فعاليات COP28 ، كما شاركت مصر بنجاح كبير في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عُقد بنيويورك خلال شهر مارس ٢٠٢٣ ، كما تتولى مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لمدة عامين تسعى خلالها لتوحيد الرؤى الإفريقية لخدمة قضايا المياه بالقارة ، كما تقوم مصر حالياً كرئيس للأمكاو بالتنسيق مع كافة الدول الأفريقية للخروج برؤية موحدة يتم عرضها خلال المنتدى العالمى العاشر للمياه والمزمع عقده بإندونيسيا في شهر مايو المقبل .

وعلى الصعيد الداخلى إستعرض الدكتور سويلم ما تحقق من إنجازات بقطاع الموارد المائية والرى خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى تاريخه .. حيث نفذت مصر أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية وبإستثمارات تتجاوز ١.٥٠ مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية ، وتنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى بإستثمارات ١٢.٢٠ مليار جنيه من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة ٦.٥٠ مليار جنيه ، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجارى تنفيذها حالياً بتكلفة ١.٢٠ مليار جنيه ، كما تم حصر كافة المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ وتصنيفها طبقاً لحالتها والعمل على وضع كود لكل منشأ ، حيث صدرت التوجيهات الرئاسية بتوفير مبلغ ١٠ مليار جنيه للبدء الفوري بصيانة وإحلال وتجديد المنشآت الخطيرة جداً والخطيرة .

وفى مجال تأهيل محطات الرفع .. تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية ٦.٤٠ مليار جنيه لحسم مشاكل الرى فى بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادي النقرة بكوم أمبو بأسوان ، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد (٤٥) محطة لخدمة زمامات ١.٧٠ مليون فدان ، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار ، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات ، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات ، وتنفيذ ٤ محطات بتمويل من صندوق تحيا مصر لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا .

وفى مجال تأهيل الترع .. تم نهو تأهيل ٧٥٠٠ كيلومتر من الترع وجارى العمل في ٢٦٠٠ كيلومتر وجارى طرح ١٦٠٠ كيلومتر أخرى من الترع ، مع قيام الوزارة بوضع دليل إرشادى لتأهيل الترع ، ودراسة سُبل إستخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التأهيل .

وفى مجال تطوير المساقي وتحديث نظم الري .. تم دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي ، وتم مؤخراً الانتهاء من تنظيم انتخابات لإختيار أمناء روابط مستخدمى المياه بالمراكز ، وأمناء عموم المحافظات ، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية ، والتى أجريت طبقاً لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، كما تم تصميم وتنفيذ شبكات ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية ، وتقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم على ١٠ سنوات بدون فوائد ، مع الحرص على تشجيع المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات للتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين ، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية مع تحرير محاضر مخالفة حال إستخدام الرى بالغمر في هذه الأراضى .

وفى ضوء محدودية الموارد المائية في مصر والفجوة الكبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية .. إستعرض الدكتور سويلم مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم .

كما إستعرض سيادته ما تحقق في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" بتكلفة ٣ مليار جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عاماً ، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر ، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه بإجمالي أطوال ١٤ كيلومتر ، وحفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي الى شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير والتي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة .

وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .. شاركت الوزارة بتأهيل ٣١٢١ كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة ، وتدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة بإجمالى ١٤٧ قطعة أرض بمساحة ١٠٠٤ فدان لإقامة ١٨٨ مشروع خدمي عليها .

وفى مجال مواجهة التغيرات المناخية ومشروعات حصاد مياه الامطار .. تم تنفيذ ٢٦٨ عمل صناعى بمحافظات الصعيد بتكلفة ١.٦٨ مليار جنيه وجاري تنفيذ ٧٠ عمل صناعى بتكلفة ١.٣٣ مليار جنيه ومستهدف ٦٩ عمل صناعى بتكلفة ٤.٦١ مليار جنيه ، وتم تنفيذ ١٣٥٩ عمل صناعى بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بقيمة ٥ مليار جنيه وجارى تنفيذ ٢٠ عمل صناعى بقيمة ٤٨٠ مليون جنيه ومستهدف ٢٠ عمل صناعى بتكلفة ٥.٦٠ مليار جنيه .

وفى مجال حماية الشواطئ المصرية .. تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر وبتكلفة تصل إلى ٣.٦٠ مليار جنيه ، والتي أسهمت في حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت وإستثمارات تصل قيمتها لحوالي ٧٥ مليار جنيه ، وإكتساب مساحات من الأراضى تصل إلى ١.٨٠ مليون متر مربع .