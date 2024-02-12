رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفدًا من مجلس الأمن القومي التايلاندي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 12:32 مساءً -

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن كليات الجامعة تحتضن عددًا كبيرًا من طلاب تايلاند في مختلف التخصصات: الشرعية، والعربية، والقانونية، والطب، والهندسة الزراعية، وأن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يوصي بالتعاون العلمي مع جميع الجهات التي تخدم المجتمع مما يساعد في نشر السلام، مشيرًا إلى أن طلاب تايلاند يتميزون بحب العلم والانضباط.

وأضاف خلال لقائه بوفد مجلس الأمن القومي التايلاندي أن الأزهر الشريف يتميز باستقباله لطلاب من شتى دول العالم، ويحرص على تزويدهم بجميع العلوم والفنون التي تخدم مجتمعاتهم.

ومن جانبه أعرب رئيس الوفد التايلاندي عن تقديره لجهود الأزهر الشريف وجامعته في الاهتمام بالطلاب الوافدين وتخريج علماء يسهمون في خدمة تايلاند، مشيرًا إلى أن عددًا ممن تخرجوا في الأزهر الشريف يشغلون مناصب مهمة في مشيخة الإسلام بتايلاند.

حضر اللقاء الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرعي: البنات والوجه البحري، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة.