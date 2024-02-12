اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك شركة مقاولات لتربحه 12.3 مليونا دون وجه حق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للمقاولات – مقيم بمحافظة البحيرة) لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ ( 12,3 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.