نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتاحف المصرية تحتفل بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الخبير الأثري، د. مجدي شاكر، أن أسبوع الوئام العالمي بين الأديان يحتفل به في الأسبوع الأول من فبراير كل عام، حيث تشارك المتاحف المصرية في هذا الاحتفال بتنظيم معرض يضم مجموعة متنوعة من القطع الأثرية في المتحف القبطي. وفي إطار المعرض، تم عرض مجموعة من المصاحف والمخطوطات، بما في ذلك صناديق الكتب المقدسة وصناديق التوراة.

وفي مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أشار شاكر إلى أن المعرض يضم أيضًا مخطوطات وصفائح معدنية بكتابات عبرية في متحف الفن الإسلامي، وعرض مخطوط بخط سرياني للتوراة في متحف قصر محمد علي بالمنيل، ممثلًا أكبر أسبوع للوئام العالمي بين الأديان. وأوضح أن هذا الحدث يتضمن تنوعًا كبيرًا من الكنائس والمساجد، مما يعكس التراث الديني والثقافي بثراءه وتنوعه.