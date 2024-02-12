نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن نتيجة مسابقة دوري المكاتب التنفيذية لاتحاد طلاب المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة "دوري المكاتب التنفيذية" برعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للمراحل الابتدائية، الإعدادية، والثانوية في إطار العام الدراسي 2023-2024. تحمل المسابقة شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي".

أكد أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز القدرات القيادية والإدارية لدى الطلاب، وتشجيع التفكير الإبداعي والعمل الجماعي. شملت معايير المسابقة حضور خمسة طلاب على الأقل، من بينهم الأمين والأمين المساعد، كأعضاء في المكتب التنفيذي، مع التركيز على تنفيذ الأنشطة والمبادرات بشكل جماعي واستخدام التكنولوجيا.

تنوعت فعاليات المسابقة في 5 قطاعات بمختلف المحافظات، وأُعلن عن الفائزين في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية. تألقت مدرسة القن الابتدائية المشتركة بادارة سيدى سالم بمديرية كفر الشيخ بفوزها بالمركز الأول في المرحلة الابتدائية، بينما حصلت مدرسة 25 يناير الرسمية لغات ادارة المعصرة بمديرية القاهرة على المركز الأول في المرحلة الإعدادية. أما في المرحلة الثانوية، فقد فازت مدرسة بهتيم الرسمية لغات بادارة شرق شبرا بمديرية القليوبية بالمركز الأول.

تعتبر هذه المسابقة خطوة هامة نحو تعزيز مهارات الطلاب في القيادة والتفكير الإبداعي، مما يسهم في تطوير الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات الحديثة.