نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزراعة توفر منافذ ومعارض لتوفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن جميع احتياجات البيت المصري متاحة في المعارض ومنافذ البيع التابعة للوزارة، خاصةً السلع الأساسية وجميع المنتجات المطلوبة، بما في ذلك السلع الرمضانية وياميش رمضان.

أكد أن كل هذه السلع ستكون متاحة بأسعار مناسبة في المنافذ التي تخضع للدولة ومنافذ وزارة الزراعة.

وأشار المتحدث إلى أن وزير الزراعة وجّه بزيادة المخزون من السلع لتلبية احتياجات المواطنين بشكل دائم، مؤكدًا أن أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة تظل تنافسية مع الأسواق، حيث تهدف هذه المنافذ إلى مواجهة استغلال بعض التجار وغلاء الأسعار.

وفي هذا السياق، تقدم المنافذ سلعًا بجودة عالية وأسعار جيدة تقل عن الأسواق بأكثر من 20%.

وفي إطار الجهود لتسويق المنتج المصري، أطلقت الحكومة مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الفرص التسويقية للمزارعين المصريين.