نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عربات جولف وتذاكر مترو بـ50 قرشا.. خدمات النقل لذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل عن جهود مستمرة لدعم ذوي الهمم في وسائل النقل السككية مثل المترو والسكة الحديد، بالإضافة إلى وسائل النقل البري.

وقد تم إدخال كود الإتاحة رقم 601 في وسائل النقل المختلفة لتسهيل تنقل ذوي الهمم، وتشمل هذه الجهود مشروعات جديدة مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT، وخطوط مترو الأنفاق الجديدة، وخطي المونوريل شرقًا وغربًا على ضفاف النيل، ومسار خط الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، وشبكة القطار الكهربائي السريع داخل القطار والمحطات.

وأكدت الوزارة أنها وقعت بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق كود الإتاحة رقم 601 في 16 محطة سكة حديد، وتتضمن هذه المحطات رمسيس، الجيزة، سيدي جابر، الإسكندرية، المنصورة، المحاميد، أسوان، خزام، قنا، أشمون، الشهداء، شربين، الصالحية، كفر الدوار، أبو حمص، مغاغة، ملوى، شبين القناطر، ويتم تنفيذ باقي المحطات في مراحل متتالية.

وفي مجال مترو الأنفاق، تم تجهيز المحطات بسبل تسهيل حركة ذوي الهمم، مثل تركيب البلاط النافر لتسهيل الحركة البصرية، وإنشاء حمامات مجهزة، وتخصيص شبابيك تذاكر وكراسي مخصصة. وتم تجهيز المسار الثالث للمترو لأصحاب الهمم، مع إنشاء ممرات ومرافق داخل المحطات.

وتم توفير مسارات خاصة لذوي الهمم وعربات جولف لنقل كبار السن وذوي الهمم بشكل مجاني في بعض محطات السكة الحديد، وكذلك تخصيص بوابات إلكترونية ورامبات لعبور كبار السن وذوي الهمم.

كما تم توفير تخفيضات على تذاكر النقل بوسائل النقل المختلفة، مع إمكانية إصدار اشتراكات بتخفيض لذوي الهمم لضمان تسهيل عملية التنقل وتعزيز قيمة الخدمة لديهم.