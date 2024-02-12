وزارة النقل الجهود الجهود المقدمة لدعم ذوي الهمم بوسائل النقل السككي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 01:32 مساءً - في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تستهدف تمكين ذوى الهمم ، ودمجهم في المجتمع بحيث تكون من أولويات الدولة التي تستهدف الإرتقاء بحياة المواطنين بوجه عام ، والقادرون باختلاف بشكل خاص ، أوضحت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم الجهود المقدمة من الوزارة لدعم ذوي الهمم بوسائل النقل السككي ( المترو - السكة الحديد) والنقل البرى حيث أشار البيان الى قيام وزارة النقل بادخال كود الاتاحة رقم (٦٠١) في وسائل النقل المختلفة السككى (مترو - سكه حديد ) ، النقل البرى للتيسير على ذوى الهمم وذلك من خلال المشروعات الجديدة مثل ( القطار الكهربائي الخفيف LRT، خطوط شبكة مترو الانفاق الجديدة الخط الثالث / الرابع / السادس ، خطي المونوريل شرق وغرب النيل ، مسار خط الاتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى ، شبكة القطار الكهربائي السريع داخل القطار – المحطات)

كما قامت وزارة النقل بتوقيع بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ 1/2/2022 لتطبيق كود الاتاحة رقم (٦٠١) ومتطلباته طبقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك بوسائل النقل السككى القائمة ( مترو - سكه حديد ) ، لعدد (١٦) محطة سكة حديد وهى

(رمسيس / الجيزة / سيدى جابر / اسكندرية / المنصورة / المحاميد - اسوان / خزام - قنا / اشمون / الشهداء/ شربين / الصالحية / كفر الدوار / أبو حمص / مغاغة / ملوى / شبين القناطر ،)

والخط الأول - الثاني لمترو الانفاق لتيسير عملية التنقل للأشخاص ذوي الهمم ، وجارى تنفيذها وفقاً لمخطط زمني خلال 3 سنوات ، على ان يتم تنفيذ باقى المحطات خلال مراحل متتالية ، على ان تكون أسبقية التنفيذ طبقاً لأولويات استخدامات ذوي الهمم بالمحافظات

وأشار البيان الى انه في مجال مترو الأنفاق أنه تم في الخط الأول لمترو الانفاق إدخال كود الإتاحة لبعض المحطات مثل سراى القبة وحليمة الزيتون من خلال تركيب البلاط النافر لخدمة ذوي الهمم البصرية ، إنشاء حمامات مجهزة ومصممة لخدمة ذوى الهمم ، تخصيص شبابيك تذاكر وكراسى مخصصة لذوي الهمم بالمحطات

كما تم بالخط الثالث للمترو تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم وصولا الى بوابات الدخول والخروج وأيضاً تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم داخل المحطات وأيضاً دورات المياه والمصاعد المخصصة لذوي الهمم المحطات وتم تجهيز أماكن مخصصة لأصحاب الهمم داخل القطار الكهربائي الخفيف وكذلك مسارات مخصصة لهم داخل المحطات

وفيما يتعلق بمجال السكك الحديدية تم توفير مسارات مخصصة لذوي الهمم وعربات جولف لنقل كبار السن وذوي الهمم كخدمة مجانية بمحطات (رمسيس ، محطة قطارات صعيد مصر / الجيزة) كما تم توفير بوابات الكترونية مخصصة لعبور كبار السن وذوي الهمم ورامبات كوسيلة للنزول والصعود من وإلى القطار وكذلك تجهيز دورات المياه بقطار تالجو لخدمة ذوي الهمم

كما أشار البيان الى التخفيضات التى تمنحها وزارة النقل على التذاكر بوسائل النقل المختلفة حيث يتم الحجز بخطوط المترو او السكة الحديد بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي او المكاتب التابعة لها ويتم في مترو الأنفاق صرف تذاكر بقيمة ٥٠ قرش لذوي الهمم حتى عدد ۳۹ محطة، ويمكن اصدار اشتراكات بقيمة ٢٢ جنيه ربع سنوي لعدد ۱۸۰ رحلة ويتم صرف تذاكر بالسكة الحديد بتخفيض ٥٠% لذوي الهمم على قطارات النوم - المكيفة - التهوية الديناميكية - تحيا مصر ، ويمكن اصدار اشتراكات بنفس نسب التخفيض .وفي مجال النقل البري يتم تخصيص أماكن خاصة لذوي الهمم ورامبات للصعود والنزول في اتوبيسات شركة اكتا التابعة للوزارة والتي تعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة