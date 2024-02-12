(ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالتعدي على آخر محدثاً إصابه أودت بحياته

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بها جرح قطعى .

بسؤال والدة المتوفى إتهمت (مالك مقهى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته المُشار إليها التى أودت بحياته خلال مشاجرة نُشبت لخلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.