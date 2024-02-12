ضبط مدير مبيعات شركة أدوية استولى على 28 مليون جنيه لبيعه عقاقير بالمخالفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإختلاس والتربح والإستيلاء على المال العام والإضرار به.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية سابقاً - مقيم بمحافظة الدقهلية) بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى كونه المسئول عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عمله لعملائها وتوريد قيمتها لخزينتها فقام بالإستيلاء على عقاقير طبية بإجمالى مبلغ (28 مليون جنيه) وفى سبيل عدم إكتشاف أمره وتسوية عهدته مستندياً قام بتزوير مستندات منسوبة لإحدى الجمعيات "على خلاف الحقيقة" تفيد بيع تلك العقاقير لها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.