سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يستقبل رئيس مجلس الوزراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 02:29 مساءً - استقبل اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك على هامش فعاليات "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤"، التي تستضيفها مدينة دبي؛ خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ فبراير الجاري.

وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد / محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية الشقيقة، والسفير/ شريف عيسى، سفير مصر لدى الإمارات، والسفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وعدد من الوزراء والمسئولين الاماراتيين.

وفى مستهل اللقاء نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً بالتنظيم الرائع للقمة، كما أشاد بالتطور الدائم والملحوظ الذي تشهده إمارة دبي.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للدعوة الكريمة المُوجهة للمُشاركة في القمة العالمية للحُكومات في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معتبراً أنها تكتسبُ أهمية كبيرة لكونها تجمع قادة الفكر والخبراء العالميين، وصُناع القرار؛ لاستهداف تطوير الأدوات والسياسات، والنماذج التي تعتبر ضرورية في تشكيل الحكومات المستقبلية.

وأكد رئيس الوزراء تقدير مصر للعلاقات المُتنامية بين البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون الثنائي؛ لاسيما في مجال التجارة والاستثمار، وكذا امتداد الشراكة الاقتصادية لتنفيذ العديد من المشروعات، بما يُحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين.

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وثمن الدعم الإماراتي الدائم لمصر، مؤكداً عمق العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين وقيادتي البلدين.

وفى ذات السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات، لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي الذي يشهد تطورًا ملحوظاً.

كما أشار رئيس الوزراء إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي، مؤكداً حرصه على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحكومة والإدارة.

ومن جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص ترحيبه بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.

كما أعرب سمو الشيخ محمد بن راشد عن تقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أشاد بالعلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي البلدين، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعميق التعاون مع مصر في كافة المجالات.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون والتنسيق المستمر بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة، لاسيما في مجال الحوكمة، وأشارت بشكل خاص إلى مشروع مركز "خدمات مصر" في محافظة أسوان، والذي يعد مركزاً نموذجياً، حيث تم إنشاؤه ضمن مخرجات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي، ويعتمد المركز منظومة ذكية مبتكرة لتقديم أكثر من 30 خدمة حكومية، تتضمن: خدمات الأحوال المدنية، والخدمات المصرفية ، وخدمات التوثيق، وخدمات السجل التجاري، وخدمات التنمية الصناعية، إضافة إلى الخدمات المرورية، فضلاً عن تقديم الخدمات التدريبية المتميزة، وأكدت "السعيد" أهمية متابعة جهود إنشاء المركز بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وفى الإطار نفسه أعرب السيد / محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية، عن تقديره للتعاون الذى يتم حاليا بين البلدين فى عدد من المجالات، منها مسابقة التميز الحكومي، التي تحظى باهتمام ودعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي الختام، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تمنياته بكل الخير والتطور والازدهار لدولة الإمارات الشقيقة في ظل ما تشهده من نهضة تنموية شاملة.