الأرصاد الجوية : عدم استقرار الطقس وأمطار متفاوتة الشدة بداية من مساء الثلاثاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 02:34 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من مساء غد الثلاثاء 13 فبراير حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً.

كما تشهد البلاد أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحياناً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد اليوم الاثنين، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة الليزم الاثنين: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12.