مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 02:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الغربية – الجيزة - المنيا) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الغربية

▪ ضبط (عامل ، سائق "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى ، جهاز DVR الخاص بالكاميرات من إحدى الشركات "محل عملهما" بدائرة المركز ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة ، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى والجهاز المستولى عليه بمسكن أحدهما.

مديرية أمن الجيزة

▪ ضبط (عامل، وزوجته "لها معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين من المنازل بدائرة قسم شرطة العجوزة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد 3 وقائع سرقة ، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سيىء النية" (مالك محل منظفات – مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه" وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

▪ ضبط (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة من الطريق العام بأسلوب "الخطف والمغافلة"، بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، بإستخدام دراجة نارية "تم ضبطها" ،كما إعترفا بإرتكابهما عدد(5) وقائع سرقة

لـ(5 هواتف محمولة) ، وأرشدا عن المسروقات لدى (عميليهما "سيئا النية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية) "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

مديرية أمن المنيا

▪ ضبط (سائق "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا) لقيامه بالتعدى على (عامل بمحمصة - مقيم بذات العنوان) بالضرب وسرقة مبلغ مالى من داخل المحمصة محل عمله لوجود خلافات مالية بينه ومستأجر المحمصة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع ومرتكبيها.