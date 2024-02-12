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مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 02:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الغربية – الجيزة - المنيا) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

 

مديرية أمن الغربية

 

▪ ضبط (عامل ، سائق "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى ، جهاز  DVR الخاص بالكاميرات من إحدى الشركات "محل عملهما" بدائرة المركز ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة ، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى والجهاز المستولى عليه بمسكن أحدهما.

 

مديرية أمن الجيزة

 

▪ ضبط (عامل، وزوجته "لها معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين من المنازل بدائرة قسم شرطة العجوزة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد 3 وقائع سرقة ، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سيىء النية" (مالك محل منظفات – مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه" وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

 

▪ ضبط (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة من الطريق العام بأسلوب "الخطف والمغافلة"، بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، بإستخدام دراجة نارية "تم ضبطها" ،كما إعترفا بإرتكابهما عدد(5) وقائع سرقة 

لـ(5 هواتف محمولة) ، وأرشدا عن المسروقات لدى (عميليهما "سيئا النية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية) "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

 

مديرية أمن المنيا

▪ ضبط (سائق "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا) لقيامه بالتعدى على (عامل بمحمصة - مقيم بذات العنوان) بالضرب وسرقة مبلغ مالى من داخل المحمصة محل عمله لوجود خلافات مالية بينه ومستأجر المحمصة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع ومرتكبيها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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