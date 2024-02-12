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أونروا: الاحتلال الاسرائيلي قتل العشرات ودمر عدة منازل خلال عمليته فى رفح الفلسطينية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 02:34 مساءً - قال متحدث باسم وكالة "الأونروا"، للقاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين ودمر منازل عديدة خلال عمليته الأخيرة في رفح الفلسطينية.

 

 

وأضاف: "إسرائيل تفكر في عملية استهداف شامل للوكالة وإلغاء وجودها بقطاع غزة".

 

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألفا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.

 

 
 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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