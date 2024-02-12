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أحمد جودة - القاهرة - بعد قرار السيد الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور 2024.. موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص

ازدادت عمليات البحث عن موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص على محركات البحث في وقتنا الحالي من قبل الموظفين في القطاع الخاص، حيث أنه حتى الآن لم يتواجد قانون مخصص لهم يضمن مساوتهم بالزيادة للعاملين بالقطاع الحكومي؛ لهذا قام قانون العمل الجديد بالإعلان بأن سيتم زيادة رواتبهم وفق الضوابط المنظمة للقانون، بالإضافة إلى أنهم سيقومون برفع الحد الأدنى الخاص بالأجور في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وذلك القرار تم إقراره من بشكل رسمي بواسطة هيئة المجلس القومي للأجور.

موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص

قام المجلس القومي للأجور، بإصدار قرار بخصوص زيادة الحد الأدنى الخاص بأجور الموظفين في القطاع الخاص، حيث أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص هو 3500 جنية دون تواجد أي استثناءات لأي فئة من الفئات، حيث أن هذا القرار ينطبق على كل العاملين في القطاع الخاص.

يضاف إلى ذلك، أن المجلس القومي أصدر قرار أن الأجور في القطاع الخاص سيتم زيادتها في هذه السنة، حيث أن يتم زيادة القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 3٪ من الاشتراك التأميني بحد 200 جنية، ويعد هذا الضعف بعد ما كانت الزيادة السنوية تصل إلى 100جنيه فقط.

الحد الأدنى إلى الأجور

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص للسنة الماضية قد وصل من 2400 جنية حتى 2700 جنية، وبعد ذلك زاد الحد الأدنى إلى 3000 جنية، ثم بعدها قد ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنية، وقامت الدكتورة هالة سعيد بالمجلس القومي بالإعلان أن كافة الفئات الحاصلة على الحد الأدنى للأجور هو 3000 جنية، فسوف يحصلون على زيادة تصل إلى 500 جنيه لبعض الفئات، ويصبح بعدها الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص هو 3500 جنية.

وحتى وقت كتابة هذه السطور لم يتم الإعلان عن موعد نهائي لتطبيق الزيادة الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص، إلا أنه وبحسب قرار السيد رئيس الجمهورية فمن المتوقع أن يتم إلزام كافة الشركات العاملة بالقطاع الخاص بتطبيق مواد القرار.