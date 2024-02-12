نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعرف على رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر 2024، الهلال الأحمر يمتلك فروعًا في مختلف مناطق مصر، ويثير الاهتمام بين الكثيرين الذين يرغبون في العمل التطوعي والمساهمة في التنمية المجتمعية.
يعتبر رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر موضوعًا يشغل الكثيرين، نظرًا للدور البارز الذي يلعبه هذا الصرح في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية ومن خلال موقع بوابة دوت الخليج الإلكترونية، سنوضح لكم الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري وأهميتها في تلبية احتياجات المجتمع المصري.
ما هو الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري هو هيئة إنسانية تعمل داخل حدود مصر، وتتبنى نموذج الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتأسست هذه الهيئة بهدف تقديم الرعاية الطبية والإغاثة للمحتاجين والمتضررين في حالات الطوارئ والكوارث.
رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر
من خلال الجدول التالي نوضح لكم رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر:
|المحافظة
|العنوان
|رقم الهاتف
|كفر الشيخ
|شارع الجيش
|0473223156
|الإسماعيلية
|شارع التحرير
|0643373721
|الجيزة
|الطالبية البحرية
|35858298
|جنوب سيناء
|المنشية الجديدة
|0693771851
|القاهرة
|امتداد شارع عبد الرازق السنهوري
|022598555
|شمال سيناء
|شارع عثمان بن عفان
|0683341041
|أسيوط
|شارع الشرطة
|0882332094
|المنيا
|تقاطع شارع النقراشي مع شارع سعد زغلول
|0862364848
|بورسعيد
|شارع عبد السلام عارف
|0663349463
|البحر الأحمر
|طريق النصر
|0653546522
|الدقهلية
|شارع خالد بن الوليد
|0502315738
|دمياط
|الشهابية الإقامة
|057325509
|الغربية
|شارع المركز
|0403335874
خدمات الهلال الأحمر المصري في الدقهلية
يقدم الهلال الأحمر المصري العديد من الخدمات منها:
- يقدم العديد من الأنشطة الترفيهية طوال العام.
- يقوم بتنظيم حملات تطعيم.
- يقوم بتنظيم الرحلات على مدار أيام السنة.
خدمات الهلال الأحمر المصري بالجيزة
هناك الكثير من الخدمات التي يوفرها الهلال الأحمر المصري فرع الجيزة وهي كالآتي:
- توفير قوافل طبية.
- يتعامل مع بعض شركات الأدوية من أجل الكشف بالمجان.
- يوفر عيادات طبية على أعلى مستوى.
- يوفر نادي اجتماعي في المقر الخاص به.
خدمات الهلال الأحمر المصري بالقاهرة
يوفر هذا المقر عدد من المكتبات للأطفال بالإضافة إلى وجود نادي للسيدات لتقديم المساعدة المجتمعية، أيضًا يعمل على تنظيم دورات للمشتركين، بالإضافة إلى كل ما سبق يمد المحتاجين بالدم اللازم، ويوجد به دار حضانة.
يسعى الهلال الأحمر المصري من أجل نشر القيم الإنسانية ولديه رسالة سامية وهي ترسيخ العمل التنموي بين جميع فئات المجتمع لذلك قدمنا لكم رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر، ونبذة عن الخدمات التي يقدمها في فروعه.