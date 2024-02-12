نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر 2024، الهلال الأحمر يمتلك فروعًا في مختلف مناطق مصر، ويثير الاهتمام بين الكثيرين الذين يرغبون في العمل التطوعي والمساهمة في التنمية المجتمعية.

يعتبر رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر موضوعًا يشغل الكثيرين، نظرًا للدور البارز الذي يلعبه هذا الصرح في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية ومن خلال موقع بوابة دوت الخليج الإلكترونية، سنوضح لكم الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري وأهميتها في تلبية احتياجات المجتمع المصري.

ما هو الهلال الأحمر المصري

الهلال الأحمر المصري هو هيئة إنسانية تعمل داخل حدود مصر، وتتبنى نموذج الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتأسست هذه الهيئة بهدف تقديم الرعاية الطبية والإغاثة للمحتاجين والمتضررين في حالات الطوارئ والكوارث.

رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر

من خلال الجدول التالي نوضح لكم رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر:

المحافظة العنوان رقم الهاتف كفر الشيخ شارع الجيش 0473223156 الإسماعيلية شارع التحرير 0643373721 الجيزة الطالبية البحرية 35858298 جنوب سيناء المنشية الجديدة 0693771851 القاهرة امتداد شارع عبد الرازق السنهوري 022598555 شمال سيناء شارع عثمان بن عفان 0683341041 أسيوط شارع الشرطة 0882332094 المنيا تقاطع شارع النقراشي مع شارع سعد زغلول 0862364848 بورسعيد شارع عبد السلام عارف 0663349463 البحر الأحمر طريق النصر 0653546522 الدقهلية شارع خالد بن الوليد 0502315738 دمياط الشهابية الإقامة 057325509 الغربية شارع المركز 0403335874

خدمات الهلال الأحمر المصري في الدقهلية

يقدم الهلال الأحمر المصري العديد من الخدمات منها:

يقدم العديد من الأنشطة الترفيهية طوال العام.

يقوم بتنظيم حملات تطعيم.

يقوم بتنظيم الرحلات على مدار أيام السنة.

خدمات الهلال الأحمر المصري بالجيزة

هناك الكثير من الخدمات التي يوفرها الهلال الأحمر المصري فرع الجيزة وهي كالآتي:

توفير قوافل طبية.

يتعامل مع بعض شركات الأدوية من أجل الكشف بالمجان.

يوفر عيادات طبية على أعلى مستوى.

يوفر نادي اجتماعي في المقر الخاص به.

خدمات الهلال الأحمر المصري بالقاهرة

يوفر هذا المقر عدد من المكتبات للأطفال بالإضافة إلى وجود نادي للسيدات لتقديم المساعدة المجتمعية، أيضًا يعمل على تنظيم دورات للمشتركين، بالإضافة إلى كل ما سبق يمد المحتاجين بالدم اللازم، ويوجد به دار حضانة.

يسعى الهلال الأحمر المصري من أجل نشر القيم الإنسانية ولديه رسالة سامية وهي ترسيخ العمل التنموي بين جميع فئات المجتمع لذلك قدمنا لكم رقم الهلال الأحمر وفروعه في مصر، ونبذة عن الخدمات التي يقدمها في فروعه.