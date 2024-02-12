نقيب الإعلاميين يعلن عن تخصيص 64 وحدة سكنية بمدينة العلمين الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، عن تخصيص عدد 2 عمارة بإجمالي 64 وحدة سكنية، بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه على الراغبين من الإعلاميين، الحصول على الوحدة السكنية، استيفاء الأوراق المطلوبة، وهي كالتالي:

تقديم ما يفيد علاقته الرسمية بالنقابة + صورة بطاقة عضوية سارية أو صورة تصريح مزاولة مهنة ساري + بطاقة تثبت علاقته بالعمل النقابي.

وقال نقيب الإعلاميين، إن النقابة سوف تطرح هذه الوحدات بأسبقية الحجز، وذلك بدءًا من يوم 12/2/2022 حتى 28/2/2022.

وأكد نقيب الإعلاميين أن الوحدات بمساحات 110 م، و120 م، و130م، و133م، وسعر المتر 7970 جنيهًا، على أن يتم سداد النسب التالية:

20% من إجمالي قيمة الوحدة كمُقدّم حجز.

1% مصاريف إدارية.

5% مجلس أمناء.

5% مصاريف إدارية للنقابة.

وأضاف أن سداد باقي ثمن الوحدة على النحو التالي:

%10 من إجمالي قيمه الوحدات عند الاستلام.

وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمه الوحدة.

%1 لأعمال الصيانة عن العام الأولى من تاريخ الاستلام، تُسدد مُقدمًا عند التعاقد.

على أن يتم سداد باقي الوحدة 70% على أقساط ربع سنوية متساوية، بحد أقصى على 7 سنوات مُحمّلة بالأعباء البنكية.

وأوضح أن سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزي + 1% وزارة المالية، 5% مصاريف إدارية يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يقوم المُستحق بتقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام.