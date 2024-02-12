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نقيب الإعلاميين يعلن عن تخصيص 64 وحدة سكنية بمدينة العلمين الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، عن تخصيص عدد 2 عمارة بإجمالي 64 وحدة سكنية، بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه على الراغبين من الإعلاميين، الحصول على الوحدة السكنية، استيفاء الأوراق المطلوبة، وهي كالتالي:

  • تقديم ما يفيد علاقته الرسمية بالنقابة + صورة بطاقة عضوية سارية أو صورة تصريح مزاولة مهنة ساري + بطاقة تثبت علاقته بالعمل النقابي.

وقال نقيب الإعلاميين، إن النقابة سوف تطرح هذه الوحدات بأسبقية الحجز، وذلك بدءًا من يوم 12/2/2022 حتى 28/2/2022.

وأكد نقيب الإعلاميين أن الوحدات بمساحات 110 م، و120 م، و130م، و133م، وسعر المتر 7970 جنيهًا، على أن يتم سداد النسب التالية:

  • 20% من إجمالي قيمة الوحدة كمُقدّم حجز.
  • 1% مصاريف إدارية.
  • 5% مجلس أمناء.
  • 5% مصاريف إدارية للنقابة.

وأضاف أن سداد باقي ثمن الوحدة على النحو التالي:

  • %10 من إجمالي قيمه الوحدات عند الاستلام.
  •  وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمه الوحدة.
  • %1 لأعمال الصيانة عن العام الأولى من تاريخ الاستلام، تُسدد مُقدمًا عند التعاقد.
  • على أن يتم سداد باقي الوحدة 70% على أقساط ربع سنوية متساوية، بحد أقصى على 7 سنوات مُحمّلة بالأعباء البنكية.

وأوضح أن سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزي + 1% وزارة المالية، 5% مصاريف إدارية يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يقوم المُستحق بتقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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