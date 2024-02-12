نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رابط" موقع المرور الجديد.. وشرح كيفية الاستعلام عن المخالفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "رابط" موقع المرور الجديد.. وشرح كيفية الاستعلام عن المخالفات، هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن رابط الموقع الجديد للمرور، مع شرح لطريقة الاستعلام عن المخالفات وسدادها بشكل دوري أو التحقق من عدم وجود أي مخالفات مرورية.

ومن خلال موقع بوابة دوت الخليج الإلكترونية، يُمكنكم العثور على رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية، بالإضافة إلى توضيح كيفية الاستعلام عنها.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية

أتاحت وزارة الداخلية رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة عن طريق الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وذلك بالاتفاق مع وزارة العدل والاتصالات والتكنولوجيا للتسهيل على المواطنين خدمات الاستعلام دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب المرور.

يمكن الاستعلام عنها من خلال رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال النقر “من هنا”

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

بعد التعرف على رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية التي أتاحتها وزارة الداخلية يمكن التعرف على كيفية الاستعلام عنها من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، والتي تشتمل على التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة “من هنا”.

تسجيل الدخول من خلال الحساب الشخصي بإدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور الخاصة به، أو إنشاء حساب جديد باتباع الخطوات الموجودة على الموقع.

الضغط على خيار “بيانات المرور” الموجود على الصفحة الرئيسية للموقع.

الضغط على أيقونة “الاستعلام عن مخالفات المركبة”.

ملء البيانات الشخصية المطلوبة من الاسم الرقم القومي.

إدخال رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة.

الضغط على خيار “الاستعلام”.

ستظهر لك كافة المخالفات المرورية، والتي يمكن سدادها بالطريقة المناسبة لك.

شروط تقديم التظلم من مخالفات المرور

بالإضافة إلى التعرف على رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية يمكن التعرف على شروط التقديم على التظلمات من خلال رابط المخالفات باتباع مجموعة من الخطوات، والتي تشتمل على التالي:

تقديم التظلم في خلال 60 يوم من وقت المخالفة.

أن يتقدم بالتظلم صاحب السيارة.

إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة مثل صور المخالفات، وملكية السيارة، وغيرها.

في نهاية المقال نكون تعرفنا على كل المعلومات المطلوبة من خلال التعرف على رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية التي عملت على توفيره وزارة الداخلية المصرية، بالإضافة إلى التعرف على خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية مع ذكر كيفية تقديم التظلمات.