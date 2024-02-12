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أحمد جودة - القاهرة - "رابط" تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية في مصر 2024.. تابع الخطوات، هناك العديد من المواطنين يبحثون عن رابط والخطوات اللازمة لتجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية في مصر لعام 2024، حيث تُعتبر هذه البطاقة من الوثائق الرسمية الهامة.

ومن خلال بوابة دوت الخليج الإلكترونية، يُمكنك العثور على خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا بالإضافة إلى ذكر الشروط المطلوبة والمستندات الضرورية.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا

أتاحت وزارة الخارجية الخدمات الإلكترونية في تجديد بطاقات الرقم القومي من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، ونستعرض لكم من خلال التالي خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية “من هنا”.

الضغط على خيار “خدمة الأحوال المدنية”.

الضغط على تبويب “الخدمات الرئيسية”.

إضافة البيانات اللازمة من الاسم ورقم البريد الإلكتروني.

الضغط على خيار “بطاقة الرقم القومي”.

اختيار “بدء الخدمة”.

ملء البيانات مع التأكد من أنها سليمة.

اختيار طريقة الدفع المناسبة.

الضغط على أيقونة “الموافقة على الشروط والأحكام”، وذلك بعد قراءتها.

شروط تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا

بعد التعرف على خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا يجب التعرف على الشروط اللازمة للتجديد، والتي تشتمل على:

إرفاق المستندات الشخصية الصحيحة.

انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي أو فقدانها.

المستندات المطلوبة لتجديد البطاقة من السجل المدني

يمكن تجديد بطاقة الرقم القومي بشرط إرفاق المستندات الرسمية المطلوبة، والتي تشتمل على التالي:

إحضار وثيقة ميلاد أصلية.

إثبات محل السكن.

إرفاق إيصال كهرباء أو ماء أو غاز.

في نهاية المثال نكون وضحنا لكم خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية التي أتاحتها الحكومة من أجل التسهيل على المواطنين الذهاب إلى المصالح الحكومية، مع ذكر الشروط والمستندات المطلوبة في حالة التجديد.

نقلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات السابقة كل ما تريد معرفتة عن كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي، حيث قدمة معرفتة شروط تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية في مصر ورصدت المستندات المطلوبة من المواطن، وجاء ذلك ضمن الخدمات التي تعمل البوابة على توافرها بشكل كبير على مدار اليوم والساعة.