نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024 …رابط التسجيل والشروط اللازمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2024 تثير اهتمام الكثيرين، خاصة بعد تداول أخبار فتح باب التسجيل عبر موقع وزارة القوى العاملة.

الدكتور "حسن شحانة"، وزير القوى العاملة، نفى تلك الأخبار وأكد عدم صحتها، محذرًا من التعامل مع رسائل مجهولة المصدر التي تتحدث عن توفر المنحة، مشيرًا إلى أنها تهدف للنصب والاحتيال.

في حالة فتح باب التسجيل، يمكن للمواطنين التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة أو اتباع الخطوات البسيطة، مع التأكيد على صحة المعلومات المُدخلة. وأوضح الوزير أنه في حال قبول الطلب، سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على تفاصيل صرف المنحة.

بالنسبة لشروط التسجيل، يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية ومقيمًا في مصر بصفة دائمة، وأن لا يكون لديه دخل شهري ثابت أو أصول أو عقارات. ويجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا.