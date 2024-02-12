نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 …والوزارة تحدد الفئات الأولى بالرعاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم تداول خبر إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

ومع تصاعد اهتمام المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بنفي هذا الخبر، مؤكدة عدم وجود أي قرارات جديدة بخصوص بطاقة التموين. الدكتور "علي المصيلحي"، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن أي قرارات هامة ستُعلن بشكل رسمي على صفحة الوزارة الرسمية.

كما أشار إلى استمرار صرف أكياس السكر الحر وتحديد الفئات المستحقة لفي حالة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين، وتشمل الأرامل والمطلقات، أصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى المسجلين في منحة العمالة الغير منتظمة.