وزير الخارجية يعقد لقاء ثنائيًا ومباحثات موسعة مع نظيرته السلوفينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 03:31 مساءً - عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، لقاء ثنائياً ومباحثات موسعة مع نظيرته السلوڤينية تانيا فايون، وذلك خلال زيارته الحالية إلى العاصمة ليوبليانا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة "أكس" - "اهتمام مشترك بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتقدير مصري لمواقف "ليوبليانا" الداعمة للقضية الفلسطينية".

ويقوم وزير الخارجية حاليا بزيارة إلى العاصمة السلوفينية، حيث من المقرر أن يترأس الجانب المصري المشارك في أعمال الجولة الثانية للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفينيا على مستوى وزيري الخارجية.