رئيسا الإدارة المركزية لشئون الدعوة ومكتب الوزير يستقبلان أمين عام المعهد الأوروبي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 03:31 مساءً - في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها ، استقبل الدكتور/ أيمن علي عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة ، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير كلا من: السيد الأستاذ فؤاد دواي الأمين العام للمعهد الأوروبي للعلوم الشرعية وتكوين الأئمة والأطر الدينية بستراسبورغ ، والسيد الأستاذ مصطفى الصادقي الأمين العام لمسجد ستراسبورغ الكبير ، وذلك لـبحث التعاون المشترك في إيفاد الأئمة والقراء.