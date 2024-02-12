أخبار مصرية

رئيسا الإدارة المركزية لشئون الدعوة ومكتب الوزير يستقبلان أمين عام المعهد الأوروبي...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 03:31 مساءً - في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها ، استقبل الدكتور/ أيمن علي عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة ، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير كلا من: السيد الأستاذ فؤاد دواي الأمين العام للمعهد الأوروبي للعلوم الشرعية وتكوين الأئمة والأطر الدينية بستراسبورغ ، والسيد الأستاذ مصطفى الصادقي الأمين العام لمسجد ستراسبورغ الكبير ، وذلك لـبحث التعاون المشترك في إيفاد الأئمة والقراء.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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