نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ركوب قطارات السكك الحديدية مجانا لهذه الفئات.. تذاكر بنصف الثمن لهؤلاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تماشيًا مع توجيهات وزارة النقل ووزارة التضامن الاجتماعي، يتم توفير رحلات مجانية لبعض فئات المواطنين، ورحلات بتكلفة نصف السعر لفئات أخرى في مكتب السكة الحديد، ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، وتقديم خدمات إضافية لهم.

يشمل السفر مجانًا على القطارات للفئات التالية:

- ذوي الاحتياجات الخاصة.

- المرضى والمصابين بالأمراض المزمنة.

- الأشخاص ذوي الدخل المحدود والفقراء.

وتشمل الفئات التي تستفيد من ركوب القطارات بنصف ثمن التذكرة:

- طلاب الكليات والمعاهد العسكرية.

- الأفراد الذين تجاوزوا سن الستين ويستلمون معاشات التقاعد.

- الضباط والأفراد الذين أصيبوا خلال الحروب أو العمليات الأمنية.

- عائلات ضباط الشرطة المتوفين والمفقودين من الدرجة الأولى.

- الأفراد ذوي الإعاقة ومرافقيهم.

- مجموعات الشباب المشاركة في الأنشطة الرياضية.

- أعضاء منظمات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات.

- المحاربين القدامى ورفاقهم.

- المصابين وأسر شهداء الشرطة والضحايا والمفقودين.

- الأم والأب والزوجة والأولاد القصر تحت السن في مصابي العمليات الحربية والأمنية.

تقدم الخصومات بنسبة تصل إلى 50% من سعر تذكرة القطار لفئة المصابين وأسر شهداء الشرطة والضحايا والمفقودين.