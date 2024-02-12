نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكان بالقاهرة الكبرى..فرصة مش هتتكرر شقق بمقدم 30 ألف في القاهرة على بعد دقائق من كل الخدمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة الإسكان لطرح شقق بمقدم 30 ألف جنيه في 14 مدينة جديدة بمختلف أنحاء مصر، ضمن الطرح الخامس لشقق الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين".

تشمل هذه الوحدات مساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا في القاهرة.

في تصريحات لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، د. وليد عباس، أُكد أن هذا الطرح سيشمل آلاف الوحدات السكنية، مخصصة للمواطنين ذوي الدخل المحدود. وأشاد بأهمية التفاعل مع المشروع والعمل الجاد لضمان نجاحه في كافة المدن الجديدة.

تشمل شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي:

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 51 عامًا.

- على أصحاب المعاشات أن لا يزيد عمرهم عن 75 عامًا.

- عدم استفادة المتقدم من الطروحات السابقة أو قطع أراضي مملوكة للدولة.

- راتب يتراوح بين 2700 و7000 جنيه، وتقديم مستند يثبت الإقامة وموضحًا المدينة التي يسكن فيها المتقدم.

الأوراق المطلوبة تتضمن بطاقة الرقم القومي، وقسيمة الزواج (في حالة الزواج)، وشهادات الميلاد للأولاد، بالإضافة إلى مستندات تثبت الدخل والمصادر الإضافية للدخل، بالإضافة إلى إيصال السداد.