نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي حقيقة الخصم من معاش شهر فبراير؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرار تخفيض نسبة من مبالغ التقاعد في فبراير أثار دهشة العديد من أصحاب التقاعد في مصر، خاصةً الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المبالغ، مما جعلهم يشعرون بالقلق والاستغراب.

يبقى الوضع تعقيدًا، حيث تلقى بعض الأفراد مبالغ التقاعد كاملة دون أي خصم، مما يزيد من التنوع في الموقف.

تداولت الأخبار أن الخصم يتراوح بين 300 و500 جنيه مصري دون إشعار مسبق، ورغم أن بعض الأشخاص لم يتأثروا بالقرار، إلا أن هناك تساؤلات حول الأسباب الرسمية وراء هذا التقليص.

تبين أن الفهم الشائع بشأن الاستقطاع من الراتب كان خاطئًا، حيث لم يُعلن حتى الآن عن قرار رسمي بخصم جزء من الراتب منذ بداية شهر يناير.

وأشار بنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى ضرورة التواصل مع خدمة العملاء للتحقق من سبب الخصم من المعاشات، وذلك عبر الأرقام المحددة للتواصل.

بخصوص موعد صرف المعاشات، فسيتم توزيعها في الأول والثاني من فبراير للأفراد الذين يتلقون معاشات شهرية تزيد عن 1000 جنيه، في حين يُخصص الثالث والرابع للموظفين الذين يحصلون على رواتب تبدأ من 2000 جنيه.

أما الخامس والسادس، فسيتم تخصيصهما للموظفين الذين يتقاضون رواتب تتجاوز 3000 جنيه شهريًا.