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أحمد جودة - القاهرة - "أخبار سارة للموظفين".. موعد صرف رواتب مارس 2024 مع الزيادة الجديدة بعد قرارات الرئيس

موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة، يتساءل الكثير من المواطنين عن الموعد الذي سيتم صرف الرواتب الخاصة بالموظفين، حيث أن هناك بعض التغييرات التي سيتم تطبيقها على المرتبات الخاصة بالموظفين في مصر، فهذه التغييرات هي الزيادة الجديدة، حيث أنه سيتم زيادة جميع المرتبات الخاصة بالموظفين ورفع الحد الأدنى للمرتبات، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن كل الأخبار الخاصة بزيادة المرتبات.

موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة



العديد من المواطنين يقومون بالتساؤل عن موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة، حيث أنه قج صدر القرار الخاص برفع الرواتب الخاصة بالموظفين في مصر، فقد زاد الحد الأدنى زيادة قوية ومؤثرة في الوضع الاقتصادي لدى جميع المواطنين، فقد كان الحد الأدنى يبلغ 4000 جنيه فقط، ولكن بعد تطبيق الزيادة الجديدة الخاصة بالرواتب فإن الحد الأدنى قد أصبح 6000 جنيه، فهذه الزيادة سيتم الانتفاع بها من قبل جميع المواطنين ابتداءً من الشهر القادم وهو شهر مارس 2024.



جدول زيادة المرتبات



الجميع يتساءل عن جدول زيادة المرتبات الخاص بجميع المهن والوظائف المتعددة، فيأتي الجدول كالآتي:

المرتبات الخاصة بالدرجة الوظيفية التي تعد الدرجة الممتازة تصل إلى 12200 جنيه بعد تطبيق الزيادة.

المرتبات الخاصة بالدرجة العالية تصل إلى 10200 جنيه بعد تطبيق الزيادة.

المرتبات الخاصة بدرجة المدير العام تصل إلى 9200 جنيه بعد تطبيق الزيادة.

المرتبات الخاصة بالدرجة الأولى تصل إلى 8200 جنيه بعد تطبيق الزيادة.

المرتبات الخاصة بالدرجة الثانية تصل إلى 8000 جنيه بعد تطبيق الزيادة.

المرتبات الخاصة بالدرجة الثالثة تصل إلى 7500 جنيه بعد تطبيق الزيادة.

المرتبات الخاصة بالدرجة الرابعة تصل إلى 7000 جنيه بعد تطبيق الزيادة.

المرتبات الخاصة بالدرجة الخامسة تصل إلى 6500 جنيه بعد تطبيق الزيادة.

المرتبات الخاصة بالدرجة السادسة تصل إلى 6000 جنيه بعد تطبيق الزيادة