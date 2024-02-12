نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم تعتمد القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وتوافق على زيادة رأس مال المؤسسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٦ أعمال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمؤسسة أخبار اليوم برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الجمعية العمومية بحضور المستشار عادل بريك مستشار الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة،والأستاذ سامح عبدالله عضو الهيئة والدكتور محمد توفيق المستشار المالي للهيئة، والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والأستاذ عيد إبراهيم هريدي رئيس الإدارة المركزية بقطاع الإدارة المحلية بوزارة المالية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومصطفى مسلم مدير تحرير برامج ام بي سي مصر، ومحمد هاشم، ومصطفي يونس وهلال إبراهيم، وأحمد محمد صلاح الدين، وياسر محمود، وسيد محمد عبد العاطي، أعضاء الجمعية العمومية المنتخبين، والأستاذة مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة.

كما حضر ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وهم الأساتذة أمل ممدوح عسكر وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهناء إسماعيل وكيل وزارة رئيس قطاع المكتب الفني الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، هالة عبدالحكيم رئيس قطاع الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، حسام عبدالصبور رئيس قطاع الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، هدى أحمد حسانين مراجع أول - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وسام عيد سعودي مراقب بالإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب.

وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وأعضاء مجلس الإدارة، حيث اعتمدت الجمعية العمومية القوائم المالية لمؤسسة أخبار اليوم عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ للمؤسسة.

بدأت أعمال الجمعية بكلمة السيد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الجمعية مرحبًا بالسادة الحضور جميعًا، ومعربًا عن سعادته البالغة لما تضمنته الجمعية من اعتماد بعض قرارات مجلس إدارة المؤسسة للبدء في تنفيذ عدة مشروعات استثمارية من شأنها الإسهام في زيادة العوائد المالية للمؤسسة.

وأضاف سيادته أن هذه المشروعات تتضمن إنشاء مدرسة دولية على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بالقطامية، وكذلك إنشاء جامعة أخبار اليوم "نيو إيجيبت" واعتماد المقترحات المقدمة لتمويلها.

واشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بالمراجعة المالية والمحاسبية لحسابات المؤسسة بما يتوافق مع المعايير المحاسبية لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات الصحفية القومية، وأنه من المخطط الانتهاء من مناقشة واعتماد القوائم المالية المتأخرة في جميع المؤسسات الصحفية القومية في أسرع وقت ليتم بعد ذلك اعتماد القوائم في المواعيد المحددة قانونيًا.

كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسة لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وشهدت الجمعية اعتماد القرارات الهادفة منها تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتصويبها والعمل على تفاديها في الميزانيات القادمة، على أن تقدم تقريرها إلى رئيس مجلس الادارة لعرضه علي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الجمعية العمومية، وارساله إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعًا غير عاديًا؛ حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال لمؤسسة أخبار اليوم بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ والبالغ قيمتها ١٥٣.١٢٣.٧٥٢ (مائة ثلاثة وخمسون مليونًا ومائة ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة أثنان وخمسون جنيهًا)؛ ليصبح رأس مال المؤسسة بعد الزيادة ٨٤٥.٠٤٧.٩٣٩ جنيهًا (فقط ثمانمائة خمسة وأربعون مليونًا وسبعة وأربعون ألفاُ وتسعمائة تسعة وثلاثون جنيهًا لاغير).

كما وافقت الهيئة على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن طرح مزايدة للشراكة في إنشاء مدرسة دولية على الأرض المملوكة للمؤسسة بالقطامية، وكذا ماتم اتخاذه من إجراءات بشأن مقترحات تمويل جامعة أخبار اليوم (نيو إيجيبت) وكذا التنازل عن بعض الأصول المملوكة للمؤسسة لصالح صندوق العاملين وفقًا للوائح والقوانين المنظمة وعلى مسئولية مجلس إدارة المؤسسة.