وزير التنمية المحلية: 164 مشروعا في القليوبية بتكلفة 855.180 مليون جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 05:25 مساءً - استعرض اللواء هشام آمنة مع اللواء عبد الحميد الهجان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بأحياء ومدن المحافظة المختلفة للعام المالي الجاري 2023 -2024 بما يسهم في تلبية مطالب المواطنين وتحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية، مؤكدًا أن إجمالي عدد المشروعات بالخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية يبلغ 174 مشروعًا، والتي تقدر بمبلغ 855.180 مليون جنيه كمخصصات للانتهاء من تلك المشروعات، وجرى توزيعها على العديد من القطاعات المختلفة منها رصف الطرق الداخلية، وإنشاء وتطوير الكباري والأنفاق، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتحسين أداء الخدمات للمواطن، وكذلك بند تحسين البيئة، وأيضا الكهرباء والإنارة، والأمن والإطفاء والمرور، وغيرها من المشروعات.

وأكد وزير التنمية المحلية خلال لقاء المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها في الخطة الاستثمارية لسرعة دخولها الخدمة وإزالة أي معوقات خاصة بالتنفيذ بما يساعد على تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة إليهم وكذا ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات الجارية وفقاً للجودة والمواصفات المطلوبة وذلك تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الارتقاء بمستوى الخدمات

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه جرى توزيع استثمارات الخطة للعام المالي 2023 – 2024، بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل المزيد من الجهد لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية لمتابعة نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة وفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشياً مع أهداف المبادرة الرئاسية لتنمية وتطوير الريف المصري، حيث إنه جرى الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة العالية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية علي أكمل وجه.

الموقف التنفيذي للمشروعات

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المخططة الجاري تنفيذها في إطار برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، التي تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية، و36 قرية و148 عزبة، بإجمالي 770 مشروعاً بتكلفة بلغت 7 مليارات جنيه تقريبًا، حيث أكد اللواء هشام آمنة أن محافظة القليوبية تجني ثمار المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' التي تسعى بشتى السبل لتحويل الصورة التي كان عليها الريف المصري إلى صورة أجمل، والعمل على إيصال كل الخدمات التي كان يعاني نقصانها على مدار السنوات الماضية، والتي كانت تكبده المشقة والعناء المادي والمعنوي للانتقال لمراكز الخدمات التي كانت مقتصرة على المدن الرئيسية بكل محافظة.

مبادرة حياة كريمة

وأكد محافظ القليوبية خلال اللقاء أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كل الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة طبقاً لمعايير الجودة والكفاءة ووفقا للجدول الزمني المحدد لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' بمدينة شبين القناطر علي أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل،مؤكدًا تكثيف الجهود المبذولة والتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء من تسليم المشروعات لا سيما مشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجة والغاز والمجمعات الخدمية، للبدء في تشغيلها، من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل قرى مدينة شبين القناطر.

مجمع زراعي

وجرى مناقشة موقف استلام المشروعات، حيث تم الانتهاء من 9 مشروعات مجمع زراعي واستلام 9 مجمعات خدمية استلام إداري، كما جرى الانتهاء من إنشاء 17 مركز شباب واستلام 10 مراكز وفي قطاع الصرف الصحي، وتنفيذ 99 مشروعا، وجاري العمل بـ24 مشروعا ووصلت نسبة التنفيذ إلى 96%، كما جرى تنفيذ 3 وحدات صحية جديدة، وجرى تسليمهم وإنشاء 6 نقاط إسعاف وإنشاء 20 كوبري وإنشاء 83 مدرسة جديدة.

وبحث وزير التنمية المحلية مع محافظ القليوبية جهود المحافظة فيما يخص ملف استرداد أراضي وأملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد وتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها وإنفاذ القانون من خلال إزالة كل مخالفات المباني القائمة، سواء كانت بناء دون ترخيص أو تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .

إزالة المباني

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية التصدي بكل حزم لتلك الممارسات السلبية والإسراع في إزالة المباني التي قامت على الأراضي الزراعية خلال هذه الفترة، والتعامل مع الأراضي التي يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي، لافتًا إلى الاستمرار في إزالة أية مخالفة بناء على الأراضي الزراعية أو مخالفات مباني التي جرى حصرها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، لافتاً إلى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.

وأوضح المحافظ، أن حملات إزالة التعديات اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى الآن قد أسفرت عن إزالة 2095 حالة أراضي زراعية بمساحة 129 فدان و7 قيراط و10 سهم، وعدد مخالفات بناء 672 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82987م2 بإجمالى 2767 حالة تعدى بناء وزراعة، وتم تحرير 1140 محضر مخالفة مبانى وزراعة للمخالفين.

كما تطرق اجتماع وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية لجهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 15لـ 25 % من أسعار تلك السلع عن مثيلاتها بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إقامة المنافذ بالمدن والقرى

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة التوسع في إقامة المنافذ بالمدن والقرى؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مع أهمية ان تضم تلك المنافذ السلع الاستراتيجية الاساسية التي يحتاجها المواطنين وهي ( المكرونة والزيت والسكر والأرز والعدس والخضروات والفاكهة ).

وأوضح محافظ القليوبية أن المحافظة بذلت جهود كبيرة واتخذت إجراءات صارمة لتنفيذ مبادرة 'تخفيض أسعار السلع الغذائية'، والتى أعلن عن تنفيذها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجرى البدء الفعلي لتطبيقها يوم 14 أكتوبر الماضي، حيث تضمنت تلك الجهود حصر المنافذ المشاركة بالمبادرة على مستوى المحافظة، وإضافة منافذ جديدة، واتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين للأسعار المعلنة حول السلع التي تتضمنها المبادرة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، من خلال الحملات من قبل الهيئات المختلفة سواء من المحافظة أو التموين أو جهاز حماية المستهلك، وتحرير محاضر للمخالفين.

ولفت اللواء عبد الحميد الهجان، إلى أنه يقوم بمتابعة توافر السلع الأساسية للمواطنين بصورة يومية من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية وطرح لحوم بلدية طازجة وخضروات وفاكهة بمنافذ ديوان عام المحافظة ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهود تخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.