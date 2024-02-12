وزير الإسكان يتفقد مشروع أبراج الداون تاون» بمدينة العلمين الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 05:25 مساءً - تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للأبراج، ونماذج التشطيبات الداخلية للوحدات بالأبراج، والتي تنفذها شركة 'cscec' الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو شركة انكوم.

الهيكل الخرساني

وتفقد الوزير ومرافقوه، أعمال التشطيبات الداخلية الجاري تنفيذها فى الأبراج، موضحاً أنه جرى الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ4 أبراج بمشروع الداون تاون، والذى يضم 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2.

ممثلى شركة "cscec" الصينية

وعقد وزير الإسكان، اجتماعا مع ممثلي شركة 'cscec' الصينية، المنفذة للمشروع، لاستعراض الموقف التفصيلي لتنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع، والعقبات التي تواجه التنفيذ، وسبل التغلب عليها، كما وجه الوزير بسرعة البدء في تنفيذ بحيرات العلمين 'كريستال لاجون' بمنطقة الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتي تتوسط أبراج الداون تاون، وتضم 7 جزر، وتُحاط بممشى سياحي، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم.