مساعد وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لم تتوافق على خطة نهائية بشأن الحرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 05:25 مساءً - قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حكومة الاحتلال لم تتوافق حتى الآن على خطة نهائية في مجلس الوزراء الإسرائيلي لشن الحرب على رفح.

وأضاف هريدي، في مداخلة هاتفية عبر قناة دي إم سي، أن حماس أعلنت بالأمس أنه في حال وقوع هجوم بري على رفح، فإنها سوف توقف مشاركتها في المباحثات الهادفة للتوصل لاتفاق هدنة ممتدة.

وأشار إلى أن القاهرة تستضيف غدا اجتماعا في غاية الأهمية ويشارك به مدير المخابرات الأمريكية المركزية، ورئيس وزراء قطر، ومدير المخابرات العامة الإسرائيلية، ووفد إسرائيلي.