المتحدث باسم حكومة بريطانيا : نشعر بالقلق بشأن احتمال شن هجوم عسكري إسرائيلي في رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 05:26 مساءً - قال المتحدث الرسمي باسم ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، إنهم "قلقون للغاية" بشأن احتمال شن هجوم عسكري في رفح.

وتوفر المدينة ملجأ لأكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة والذين فروا من القتال في أماكن أخرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: من الواضح أننا نشعر بقلق عميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري في رفح، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويلجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى هذه المدينة التي تقع بالقرب من معبر رفح الذى يعتبر حيويا لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن على إسرائيل أن "تتوقف وتفكر بجدية" قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات في رفح، التي تعرضت لضربات جوية مكثفة خلال الليل.

وقال كاميرون إن العديد من سكان رفح فروا بالفعل من مناطق أخرى، وقال إنه لا يوجد مكان آخر يذهبون إليه.

وقال في حديثه للصحفيين في إيست كيلبرايد باسكتلندا: نحن قلقون للغاية بشأن ما يحدث في رفح، التي تستضيف الناس هناك، والذين انتقل الكثير منهم أربع أو خمس أو ست مرات قبل الوصول إلى هناك.

وأضاف "نعتقد أنه من المستحيل حقًا أن نرى كيف يمكنك خوض حرب بين هؤلاء الأشخاص، فلا يوجد مكان يذهبون إليه. لذلك نحن قلقون للغاية بشأن الوضع ونريد من إسرائيل أن تتوقف وتفكر بجدية قبل أن تتخذ أي إجراء آخر."

وأكد "لكن قبل كل شيء، ما نريده هو وقف فوري للقتال. نريد أن يؤدي هذا التوقف إلى وقف إطلاق النار، وقف إطلاق نار مستدام دون العودة إلى مزيد من القتال. وهذا ما يجب أن يحدث الآن."

وأضاف قائلا "نحن بحاجة إلى إخراج هؤلاء الرهائن، بما في ذلك المواطنين البريطانيين. نحن بحاجة إلى إدخال المساعدات. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي وقف القتال الآن وتحويل ذلك إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

