شهر الفرحة.. المتحدة تكشف عن بوستر مسلسل "المعلم" لمصطفى شعبان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 05:26 مساءً -

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بوستر مسلسل "المعلم" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024 على قنوات الشركة.





وظهر في البوستر الفنان مصطفىة شعبان بطل المسلسل، وكتبت الشركة "استنوا "المعلم" مصطفى شعبان على شاشات المتحدة فى رمضان شهر الفرحة"

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

ويواصل فريق عمل مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان التصوير من أجل عرضه في رمضان المقبل، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، ويقدم الفنان منذر رياحنة وطارق النهرى كبار سوق السمك في أحداث المسلسل، حيث يأخذون زعامة سوق السمك من المعلم مصطفى شعبان.