أحمد جودة - القاهرة - "موعد هام لطلاب الثانوية العامة".. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورابط التسجيل

طلاب الثانوية العامة يرغبون في معرفة آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024، وذلك بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم رابطا إلكترونيا على موقع الوزارة في الرابع عشر من يناير الماضي، وقد قام عدد كبير من الطلاب بالتسجيل وملء الاستمارة، وسنوضح للأشخاص الذين لم يسلموا الاستمارة الموعد النهائي لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024، حيث فرضت الوزارة على الطلاب أن يقوموا بتسجيل الاستمارة إلكترونيا.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024



أتاحت وزارة التربة والتعليم رابط التسجيل في استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع الوزارة الرسمي، حيث يُمكن للطلاب التسجيل في استمارة الثانوية العامة 2024 من هنا، حيث يقوم الطالب بملء البيانات المطلوب من الاسم كاملا مع إضافة الرقم القومي ومؤهل ولي الأمر، وبعض البيانات الأخرى التي تجدها مطلوبة منك، ثم تقوم بطباعة الاستمارة على هاتفك بصيغة pdf، وتقوم بطباعتها وتسليمها إلى إدارة المدرسة التي تتبع لها.



آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن بدء تسجيل استمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٤ على موقعها الإلكتروني، وذلك يوم 14 يناير 2024، في ضوء الاستعدادات التي تجريها وزارة التربية والتعليم لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، تحث الوزارة الطلاب على ملء استمارة التقدم للامتحان عبر الإنترنت، وحفظ البيانات، وطباعة الاستمارة بجميع محتوياتها، ينتهي التسجيل الإلكتروني للاستمارات على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق ٢٢ /٢ /٢٠٢٤.

تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن تسليم استمارة الثانوية العامة 2024



وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالتنويه على الطلاب بضرورة إيداع الاستمارات الإلكترونية في المدارس في الفترة من يوم الأحد ١١ /٢ /٢٠٢٤ إلى يوم الخميس ٢٩ /٢ /٢٠٢٤، وهو آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية في المدارس، وتنبه الوزارة جميع الجهات المعنية إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة في كتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان وتحذر من عدم قبول أي استمارات تتجاوز هذه المواعيد إلا إذا كانت لأسباب ترضي السلطة المختصة.